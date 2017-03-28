Фото: посетительница ресторана обнаружила в своем блюде зубы

Пользователь Facebook Кортни Агилар опубликовала снимок в соцсетях после того, как в своем барбакоа тако нашла нечто похожее на зубы. «Тот момент, когда, заказав барбакоа тако, вы получаете вместо него зубы», - подписала фотографию Агилар. Снимок тут же стал стремительно разлетаться по миру.

Ресторан ответил на своей странице в Facebook: «El Rinco (ресторан - прим.ред.) знает о случившемся. Барбакоа, с которым было тако, мы готовым покупаем у поставщика. Больше мы его там не приобретаем».

Также ресторан написал, что барбакоа — это блюдо, которое готовится из головы или щек коровы.

Фотография взбудоражила пользователей Facebook. «Это ужасно. Как можно было не заметить это при приготовлении тако?», - задается вопросом один из комментаторов снимка.

Сам ресторан сообщил, что приняли меры, чтобы подобное не повторилось: они прекратили продажу барбакоа, пока не найдут нового поставщика. «Мы просим прощения у клиентов и благодарим посетителей, которые с нами уже 26 лет», - написал ресторан.