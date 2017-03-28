Президент Чехии обвинил хакеров из США в загрузке детского порно в его компьютер
28. март 2017 07:48
Президент Чехии Милош Земан обвинил хакеров из американского штата Алабама в том, что они занесли на один из его домашних компьютеров видеозаписи с детской порнографией год назад, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Novinky.
"Около года назад кто-то установил детскую порнографию на мой компьютер. Я посмотрел примерно 10 секунд, пока не осознал, что это", - заявил в интервью радиостанции "Frekvence 1" 72-летний политик.
Он также сообщил, что после этого сначала собирался подать жалобу, но затем передумал после консультации со своими сотрудниками в сфере IT.
Ранее в марте Земан заявил о намерении остаться на второй срок на своем посту и принять участие в выборах президента Чехии в 2018 году. Президент Чехии избирается сроком на пять лет.