Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим

В частности, МИД обращает внимание граждан, что они будут обязаны ответить на ряд вопросов пограничников-контролеров на КПП как в Грузии, так и странах Европы, касающихся цели поездки, наличия авиабилета в оба конца, забронированной гостиницы в той или иной европейской стране, сертификата о страховании, наличия денег в минимальном размере 50 евро в сутки, пишет "Интерфакс".

Нарушители безвизового режима будут не только депортированы из стран Европы в Грузию, но и оштрафованы на 3 тысячи евро. Такие нарушители не будут иметь права посещать страны Европы в течение 5 лет.

МИД сообщает, что воспользоваться безвизовым режимом смогут и жители Абхазии и Южной Осетии при наличии у них грузинского биометрического паспорта, который они могут получить без особых проблем.

Переговоры по либерализации виз между Грузией и Евросоюзом начались в июне 2012 года, и после выполнения грузинской стороной ряда обязательств в декабре 2015 года Еврокомиссия представила положительное заключение о предоставлении Грузии безвизового режима.

Более года в различных структурах Евросоюза шли технические согласования по решению этого вопроса. В начале марта, после публикации всех согласований в официальном журнале Евросоюза, было объявлено о введении безвизового режима для Грузии с 28 марта 2017 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министр Гиоргий Квирикашвили вместе с членами правительства, студентами, учеными и журналистами во вторник намерен без визы вылететь из Тбилиси в столицу древнейшей цивилизации - Афины, а затем в политический центр Европы - Брюссель.

В понедельник вечером на площади Европы в Тбилиси собрались сотни людей отметить знаменательное событие - введение безвизового режима со странами Европы. Концерт грузинских исполнителей, проходивший на фоне подсвеченных в синий цвет Евросоюза зданий, телевышки и моста Мира, завершился красочным фейерверком.