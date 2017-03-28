Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В Ласнамяэ расскажут о возможностях учить эстонский язык

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/PM/SCANPIX BALTICS

Фонд интеграции и миграции "Наши люди" в сотрудничестве с управой Ласнамяэ приглашает всех желающих познакомиться с различным возможностями изучения эстонского языка. Инфочас «Возможности обучения эстонскому языку», пройдет в здании управы Ласнамяэ во вторник, 28 марта, в 18:00.

На инфочасе «Возможности обучения эстонскому языку», который в сотрудничестве с управой Ласнамяэ организует Фонд интеграции и миграции «Наши люди» (MISA), разговор пойдет о том, какие сегодня существуют возможности учить эстонский бесплатно или дешево, а также самостоятельно.

Больше информации об инфодне можно узнать, а также сообщить о своем участии по бесплатному инфотелефону консультационного центра MISA 800 9999.

«Управа Ласнамяэ сотрудничает с Фондом интеграции и миграции "Наши люди"  с прошлого года и главным результатом стали языковые кафе, которые проходят в Ласнамяэ с большим успехом, - говорит старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. - Кроме языковых кафе есть много различных возможностей для изучения эстонского языка. Приходите на инфочас и специалисты фонда расскажут вам обо всех вариантах».

Наверх