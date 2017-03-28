В Ласнамяэ расскажут о возможностях учить эстонский язык

На инфочасе «Возможности обучения эстонскому языку», который в сотрудничестве с управой Ласнамяэ организует Фонд интеграции и миграции «Наши люди» (MISA), разговор пойдет о том, какие сегодня существуют возможности учить эстонский бесплатно или дешево, а также самостоятельно.

Больше информации об инфодне можно узнать, а также сообщить о своем участии по бесплатному инфотелефону консультационного центра MISA 800 9999.

«Управа Ласнамяэ сотрудничает с Фондом интеграции и миграции "Наши люди" с прошлого года и главным результатом стали языковые кафе, которые проходят в Ласнамяэ с большим успехом, - говорит старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. - Кроме языковых кафе есть много различных возможностей для изучения эстонского языка. Приходите на инфочас и специалисты фонда расскажут вам обо всех вариантах».