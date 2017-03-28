Видео: из музея украли золотую монету весом 100 кг
Стоимость похищенного почти 4 млн евро
28. март 2017 08:57
Неизвестные злоумышленники похитили из Музея Боде в Берлине золотую монету весом 100 кг и номиналом в 1 млн долларов. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на полицию.
По информации издания, диаметр монеты составляет 53 см, толщина - 3 см. На ее аверсе изображен профиль королевы Елизаветы ll, пишет Rus.Tvnet.
При этом стоимость золота, из которого изготовлена монета, составляет около 3,7 млн евро. Музей Боде одолжил ее у другого музея.
В полиции считают, что грабителей было несколько. Они проникли в музей через окно при помощи лестницы.
В Музее Боде находится одна из крупнейших нумизматических коллекций в мире. Она состоит из 540 тысяч экспонатов.