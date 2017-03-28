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Видео: из музея украли золотую монету весом 100 кг

Стоимость похищенного почти 4 млн евро

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Heinz-Peter Bader/Reuters/Scanpix
ФОТО: CHRIS HELGREN/REUTERS/Scanpix

Неизвестные злоумышленники похитили из Музея Боде в Берлине золотую монету весом 100 кг и номиналом в 1 млн долларов. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на полицию.

По информации издания, диаметр монеты составляет 53 см, толщина - 3 см. На ее аверсе изображен профиль королевы Елизаветы ll, пишет Rus.Tvnet.

При этом стоимость золота, из которого изготовлена монета, составляет около 3,7 млн евро. Музей Боде одолжил ее у другого музея.

В полиции считают, что грабителей было несколько. Они проникли в музей через окно при помощи лестницы.

В Музее Боде находится одна из крупнейших нумизматических коллекций в мире. Она состоит из 540 тысяч экспонатов.

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