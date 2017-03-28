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В Эстонии за отмывание денег смогут требовать штраф в размере пяти миллионов евро

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Министерство финансов готовит изменения, которые в дальнейшем помогут избегать отмывания денег через эстонские банки. В том числе за отмывание денег будет предусмотрен штраф, максимальная сумма которого составит пять миллионов евро или до десяти процентов от оборота.

Недавно открывшиеся схемы отмывания денег расследовались финансовой инспекцией уже в 2014 году, но ни один действующий в Эстонии банк не был оштрафован. Причина в том, максимальная сумма штрафа была только 32 тысячи евро, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру». Согласно действующему с 2015 года закону, максимальная сумма штрафа теперь 400 тысяч евро.

В министерстве сейчас на согласовании изменения закона, которые касаются отмывания денег и финансирования терроризма. Изменения коснутся и штрафа за отмывания денег — максимальная сумма повысится до пяти миллионов евро или до десяти процентов от оборота.

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