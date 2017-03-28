В Эстонии за отмывание денег смогут требовать штраф в размере пяти миллионов евро

Недавно открывшиеся схемы отмывания денег расследовались финансовой инспекцией уже в 2014 году, но ни один действующий в Эстонии банк не был оштрафован. Причина в том, максимальная сумма штрафа была только 32 тысячи евро, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру». Согласно действующему с 2015 года закону, максимальная сумма штрафа теперь 400 тысяч евро.

В министерстве сейчас на согласовании изменения закона, которые касаются отмывания денег и финансирования терроризма. Изменения коснутся и штрафа за отмывания денег — максимальная сумма повысится до пяти миллионов евро или до десяти процентов от оборота.