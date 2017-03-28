Навязчивые продавцы узнают данные потенциальных клиентов в больнице?

Скорость, настойчивость и подозрительная осведомленность продавцов, заставили родителей думать, что информация о болезни ребенка поступила в торговую фирму прямо из клиники.

На запрос Sakala ответила директор университетской клиники по связям с общественностью Кристи Таэль: «Наши аллергологи, конечно же, такую информацию никому не передают. Они не советуют очистители воздуха, поскольку приборы способствуют колонизации пылевых клещей».

Право вернуть

Что касается подозрительной стратегии продаж, то, как сообщила пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителя Ханна Турецки, в Эстонии свободное формирование цен, поэтому в предпринимателей есть право свободно формировать цены на свою продукцию и услуги. А у потребителя есть право знать о цене до заключения сделки, чтобы он мог выбрать и решить, хочет он купить его по такой цене или нет.

«Если договор заключается у потребителя дома или на его рабочем месте, в общественном транспорте, на улице или на мероприятии, проходящем в свободное время, это считается договором, заключенным вне бизнес-площади. И хотя так заключать сделки кажется проще и удобнее, стоит знать, что в случае договора, заключенного за пределами бизнес-площади, права потребителя отличаются от тех, что он имеет, совершая покупки в обычном магазине», - сообщила Турецки.

От договора, заключенного вне бизнес-площали, потребитель может отказаться в течение 14 дней с момента получения товара или с момента заключения договора об услуге. Причины отказа от такого договора объяснять продавцу не нужно. Если продавец не сообщил о праве на отказ от договора, то потребитель может это сделать в течение 12 месяцев с момента получения товара, или со дня заключения договора об услуге.

Помощь от комиссии

В случае отказа от договора, продавец должен вернуть потребителю заплаченные им деньги незамедлительно, но не позднее 14 дней после отказа от договора. В это же время потребитель должен вернуть покупателю товар.

«Если продавец или предлагающий услугу отказывается от рассмотрения жалобы или потребитель не согласен с тем, как его вопрос был решен, можно подать заявление в Комиссию по рассмотрению потребительских споров», - сказала Турецки.

Поведение продавца будет корректным, если он еще по телефону объяснит потребителю цели своего прихода к нему домой.