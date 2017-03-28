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Житель Литвы, подозреваемый в убийстве своей семьи, объявлен в международный розыск

BNS
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ФОТО: 15min.lt

Как агентству BNS во вторник сообщил представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис, подозреваемый в убийстве четырех членов семьи в понедельник вечером был объявлен в международный розыск.

27-летний мужчина в деревне Гайженай Каунасского района Литвы  убил свою мать, тетю, бабушку и брата отца, прадед подозреваемого был найден с огнестрельной раной ноги.

По мнению судебно-медицинских экспертов, убийство было совершено не в понедельник, а раньше. Полиция распространила поиски и на другие районы страны.

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