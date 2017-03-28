Житель Литвы, подозреваемый в убийстве своей семьи, объявлен в международный розыск

27-летний мужчина в деревне Гайженай Каунасского района Литвы убил свою мать, тетю, бабушку и брата отца, прадед подозреваемого был найден с огнестрельной раной ноги.

По мнению судебно-медицинских экспертов, убийство было совершено не в понедельник, а раньше. Полиция распространила поиски и на другие районы страны.