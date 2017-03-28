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Эстонский бизнесмен был признан банкротом, но ездит на Mercedes-Maybach

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Объявленный банкротом бизнесмен Кристиан Кеснер должен банкам более миллиона евро, но ездит на взятой в лизинг его материнской компанией машине Mercedes Maybach, живет в принадлежащей фирме усадьбе. Отсюда возникают вопросы об уязвимых местах производства по банкротству и освобождении от долгов.

Дело об освобождении Кеснера от долгов началось в феврале 2014 года, при этом он был объявлен банкротом еще в 2011 году, пишет Äripäev. Производство по освобождению от долгов обычно длится в течение пяти лет, когда должник сам или через доверенное лицо выплачивает большую часть своего дохода кредиторам.

Долги у Кеснера есть перед банками Swedbank, Versobank, Danske Bank и SEB на общую сумму 1,3 миллиона евро. Больше всего он должен Swedbank — более миллиона евро.

В то же время, пока Кеснер остается должным крупную сумму денег, он ведет, мягко говоря, роскошный образ жизни.

Подробнее читайте на портале Äripäev.

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