Десять людей с ВИЧ обходятся Эстонии в миллион евро

По словам аналитика Эстонского центра прикладных исследований Centar Сийри-Лии Сандре, результаты исследования подтверждают, что прирост числа ВИЧ-положительных людей в Эстонии в ближайшие годы останется на том же уровне, все больше затрагивая обычную популяцию. «Пути распространения ВИЧ-инфекции с течением времени все больше меняются, особенно в Ида-Вирумаа. По данным 2015 года, 65% ВИЧ-инфицированных людей заразились посредством гетеросексуальных контактов, при этом у ВИЧ-инфицированных женщин в Ида-Вирумаа заражение половым путем происходило в 100%, а у мужчин – в 85% случаев. Все это показывает, что инфекция все больше охватывает обычную популяцию», – пояснила Сандре.

Точное количество ВИЧ-положительных людей в Эстонии неизвестно, так как многие случаи не диагностированы и может встречаться также двукратная постановка диагноза. Чтобы оценить вероятное распространение ВИЧ-инфекции и составить прогноз на ближайшие годы, сотрудники центра прикладных исследований пользовались моделью SPECTRUM, разработанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Согласно медианной оценке модели, в 2015 году в Эстонии насчитывалось 7900 ВИЧ-положительных людей, а в 2016 году их предполагаемое количество снизилось до 7739. «Врачи-инфекционисты и раньше предсказывали, что распространенность ВИЧ в Эстонии достигнет подобного уровня, поэтому мы надеемся, что это число останется согласованной оценкой, из которой мы впоследствии будем исходить», – прокомментировал председатель Эстонского общества инфекционистов доктор Матти Майметс.

Чтобы оценить ущерб, наносимый Эстонскому государству эпидемией ВИЧ-инфекции, центр прикладных исследований Centar сравнил бюджетные затраты на услуги здравоохранения, льготные лекарства, выплату пенсий по нетрудоспособности, а также поступающий в государственный бюджет социальный и подоходный налог с рабочих доходов ВИЧ-положительных людей и людей из обычной популяции. Результаты показали, что эпидемия ВИЧ наносит государству большой финансовый ущерб: на антиретровирусное лечение одного ВИЧ-положительного пациента расходуется (за вычетом доходов от налогов) 5479 евро в год. Для сравнения, средний человек трудоспособного возраста приносит для государственного бюджета годовой нетто-доход в 2000 евро. Поскольку ВИЧ-инфекция – это заболевание, при котором лекарства приходится принимать до конца жизни, то живущий в среднем 27 лет и получающий антиретровирусную терапию ВИЧ-положительный человек становится для государства источником затрат в размере более 100 000 евро.

«Эпидемия ВИЧ представляет собой значительную нагрузку для Эстонии, так как это инфекционная болезнь, которую пока невозможно вылечить окончательно. При отсутствии лечения здоровье ВИЧ-инфицированного значительно ухудшается, что приносит государству дополнительные расходы в виде социальных услуг и услуг здравоохранения, а также недополученных налогов. Кроме того, поскольку ВИЧ является инфекционным заболеванием, оно несет с собой риск заражения других людей, что приводит к дополнительным расходам со стороны государства. Если мы сможем предотвратить один случай заражения, то сэкономим возникающие с течением времени расходы в сумме более 100 000 евро. Поэтому с точки зрения государства важно вкладывать средства в профилактику ВИЧ, обеспечивать раннее обнаружение ВИЧ-инфекции, направлять ВИЧ-положительных людей на лечение и обеспечивать его прохождение, так как потенциальный ущерб, которого удастся избежать, предотвратив новые случаи заражения, очень велик», – подтвердила Сандре.