Скоро перестанут действовать тысячи сертификатов mobiil-ID

Вышеуказанное изменение касается в первую очередь тех пользователей, которые получили SIM-карту mobiil-ID через операторов мобильной связи до 2015 года и ходатайствовали о сертификате в 2014 году.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, если владельцы таких SIM-карт заинтересованы в mobiil-ID для осуществления банковских операций и цифровой подписи, они должны перейти на новую, более защищенную SIM-карту и ходатайствовать о получении нового сертификата услуги. «Для этого клиенты могут обратиться в любое представительство Tele2, где они получат всё необходимое. Последний срок замены – 31 марта», – сказала Арон. При этом она добавила, что новые сертификаты mobiil-ID действуют 5 лет и госпошлина за заключение договора не взимается.

«Около половины клиентов Tele2 уже обменяли свои SIM-карты mobiil-ID. Однако не стоит откладывать всё на последний день. По своему опыту мы уже знаем, что 31 марта придет много таких припозднившихся клиентов, а это будет пятница, и процесс может затянуться», – предупредила Арон.