Вероятность выставления липовых счетов предлагают проверить и в других учреждениях

По словам члена социальной комиссии Рийгикогу, непонятно, как в течение многих лет многие фирмы могли бесконтрольно выставлять липовые счета, и почему Больничная касса не реагировала на поступающую об этом информацию.

«Денег всегда мало, особенно в здравоохранении. В последние месяцы медицинские работники и больницы много говорили о необходимости дополнительного финансирования. Теперь же выяснилось, что по крайней мере в какой-то части деньги уходили налево, и именно поэтому некоторые люди остались без помощи. Если бы не было обмана, как много людей могли бы получить помощь, и какой бы тогда была реальная нехватка денег?»

Она выразила надежду, что очень скоро будет выяснен нанесенный Больничной кассе ущерб и заодно будут проверены счета, выставленные Департаменту социального страхования и Кассе страхования от безработицы. Также, по ее словам, участники этой мошеннической схемы должны понести наказание и следует потребовать возврата причиненного ущерба.

«Необходима основательная и масштабная ревизия в Больничной кассе, при необходимости нужно сделать принципиальные изменения, чтобы в дальнейшем ничего подобного не происходило. Нужно и четкое понимание того, что в других областях здравоохранения все эти дела в порядке», - сказала она.

«Нельзя позволять, чтобы кто-то оставался без помощи. Также нельзя оставлять без внимания имеющиеся подозрения, поскольку из-за этого пострадали честные медицинские работники и учреждения. Надеюсь, что на внеочередном собрании совета Больничной кассы, мы сможем найти ответы на эти вопросы», - добавила Лаури.

Журналисты программы «Pealtnägija» («Очевидец»), выходящей на ЭТВ, разоблачили преступную схему, в которой доверчивые люди покупали на основании дигитального рецепта вспомогательные средства, а фирмы заставляли Больничную кассу оплачивать не ту продукцию, что была продана на самом деле, а более дорогую.

Предположительно, липовые счета начали выставлять с 2013 года и с этим могут быть связаны как минимум две крупные фирмы – AS Gadox и Tervise Abi OÜ. В отношении последней бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции на прошлой неделе возбудило уголовное дело.

Министр труда и здравоохранения, председатель совета Больничной кассы Евгений Осиновский созвал на сегодня после обеда совет кассы на экстренное совещание.

На прошлой неделе Свободная партия потребовала от Осиновского объяснений по схеме липовых счетов, а также принятия ответственности на себя. «Совет – это высший орган Больничной кассы, который контролирует деятельность учреждения. Как стало возможным, чтобы на глазах у совета и правления из кассы мешками вытаскивали десятки тысяч евро?» - удивила заместитель председателя парламентской социальной комиссии, член Свободной партии Моника Науканымм.