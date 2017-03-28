Галерея: с простыми жителями Нарвы поговорили о председательстве в Европе

Мероприятием в Нарвском колледже Тартуского университета открылась серия дискуссий на тему председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Как известно, Эстония будет страной-председателем с июля до конца декабря 2017 года.

Такие общедоступные дискуссии, организуемые Фондом открытой Эстонии, Союзом некоммерческих организаций EMSL и Госканцелярией, еще пройдут в ближайшие недели в Таллинне и Тарту.

Дискуссия в Нарве была посвящена четырем приоритетам на время председательства Эстонии в Совете ЕС: открытая инновационная экономика, безопасность и защита Европы, дигитализация и свободный обмен данными, вовлечение людей и создание равных равных возможностей. Также речь шла, например, об энергетике и открытом энергорынке.

Один из выступивших из зала нарвитян - активный пенсионер Юрий Фильченок предложил поговорить также на тему коррупции, являющуюся, по его убеждению, наряду с ложью на государственном уровне, бичом всех европейских стран, включая Эстонию.

"Коррупция в Эстонии при правлении Партии реформ довела страну до того, что у нас заботятся о кошках и собаках, а вот о людях, ищущих пропитание на помойках, заботиться денег нет. А деньги - есть! И очень большие", - эмоционально выразил Фильченок народные переживания, выступая перед столичными гостями.

В ответ ему сообщили, что уже ведутся разговоры о создании Европейской прокуратуры. Однако на местном уровне с такого рода проблемами следует обращаться все же к местным органам власти или, если помощи не последует, то и в прессу.

Дискуссии и работа в формате тематических круглых столов продолжалась в Нарве около трех часов.

"Все процессы, которые происходят в Европе, напрямую касаются и нас, начиная от актуальных политических событий до принятия различных законов. Я уверена, что эти дебаты помогут людям понять, насколько наши кровеносные системы взаимосвязаны или насколько много от нас зависит", - прокомментировала руководитель Фонда Открытой Эстонии Малль Хеллам.