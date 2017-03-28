Намек не понял? Медведев рассказал, что делал в день митингов по всей России

Житель Перми Илья Спиридонов, в Instagram которого есть фото с прошедшего в городе антиправительственного митинга, поинтересовался под постом Медведева двухнедельной давности, как прошел его день. Спустя несколько часов премьер ответил, но комментировать выдвинутые против него обвинения явно не собирался, пишет Rus.Tvnet.

Где именно он катался на лыжах, Медведев не уточнил. Это далеко не единственный комментарий в его Instagram с требованием прокомментировать митинги.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, по всей России прошли антиправительственные митинги, посвященные расследованию ФБК об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева. На шествие в Москве собрались тысячи человек.