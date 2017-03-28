В среду в Тапа прибудут французские танки

В вооружение направленной в Эстонию боевой группы НАТО из 1200 военнослужащих входят танки и боевые машины пехоты Франции и Соединенного Королевства, а также британские самоходные гаубицы.

В понедельник в военный городок Сил обороны в Тапа прибыла вторая часть техники состоящих в боевой группе союзников французских военнослужащих, в том числе боевые машины пехоты, сообщил главный штаб Сил обороны.

Франция предоставила для дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО 300 военнослужащих и различную военную технику, в том числе танки Leclerc. В снаряжение французских военнослужащих входят также боевые машины пехоты VBCI и бронемашины VAB. Французские военнослужащие будут служить в Тапа в течение последующих восьми месяцев, а затем им на смену придут датские.

По планам, дислоцирование боевой группы НАТО завершится в первой половине апреля. Сейчас в Эстонии уже находится более двухсот военнослужащих из Соединенного Королевства и пятьдесят — из Франции.

Лидеры 28 входящих в НАТО стран на состоявшемся в июне прошлого года в Варшаве саммите решили в связи с изменениями в климате безопасности разместить батальонные боевые группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Командование размещаемой в Эстонии боевой группировки возложено на Великобританию, свой вклад вносят также Франция и Дания.