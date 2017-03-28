Через неделю Эстония введет в оборот новые 50-евровые купюры

Новая купюра достоинством в 50 евро будет введена в оборот 4 апреля.

Внешне дизайн банкнот изменился незначительно. Цветовая гамма и размер остались прежними. Изменилась лишь подпись президента ЕЦБ — теперь это автограф нынешнего председателя банка Марио Драги. Кроме того, надпись «евро» теперь будет выполнена не только латинским и греческим шрифтом, но и кириллицей в связи со вступлением в ЕС Болгарии в 2007 году. А аббревиатура «ЕЦБ» будет указана не на пяти языках, как раньше, а на десяти.

Главной целью обновления банкноты было усиление элементов защиты, так как 50-евровые купюры, как и 20-евровые, подделывают чаще остальных. На новых банкнотах достоинством 50 евро появится портрет героини древнегреческой мифологии — Европы. Ее изображение можно будет увидеть в виде водяного знака, а также на голографической вертикальной полосе. Еще один отличительный знак — цифра 50 в нижнем левом углу будет менять свой цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла наклона.