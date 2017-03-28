С апреля в Таллинне появятся новые остановки автобусов

Автобус экспресс-линии 46 в течение дня будет в ходу от Кунстиакадемия до Вяйке-Ыйсмяэ по двум разным маршрутам: в первой половине дня (отъезд от остановки Кунстиакадемия с 6.53 до 10.53) он пойдет по улице Гонсиори, бульвару Эстония, площади Вабадузе, бульвару Каарли, улицам Луйзе и Эндла, Палдискому шоссе, улицам Эхитаяте и Ыймсмяэ (восточная и южная дуги), во второй половине дня (отъезд от остановки Кунстиакадемия с 14.24 до 19.41) - по улице Гонсиори, бульвару Эстония, площали Вабадузе, бульвару Каарли, улицам Луйзе и Эндла, Палдискому шоссе, улице Ыйсмяэ (восточная и южная дуги).