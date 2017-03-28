Ребенок 13 лет живет без паспорта

Хороша Наташа, да не наша

Обратиться к журналистам мать Наташи Карина решила после того, как прочла о том, что премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас, похвастался репортеру «Радио Свобода» достижениями в области решения вопроса безгражданства.

«Во-первых, все жители Эстонии важны нашей партии независимо от того, говорят ли они по-русски или по-эстонски. Я очень хорошо знаю, что есть проблема, касающаяся гражданства — у многих людей в Эстонии т.н. серые паспорта. Мы считаем ненормальной ситуацию, при которой у жителей страны нет гражданства, и один пункт в нашей программе говорит, что все люди, которые прожили здесь более 25 лет, должны получить эстонский паспорт. Но мы все знаем, что сейчас в коалицию входят три партнера, и на данный момент добиться такого невозможно. Это может стать конкретной целью на следующих парламентских выборах. Но и сейчас вместе с новой коалицией мы делаем маленькие шаги. Например, в семье, где у родителей разные паспорта — серый паспорт и паспорт другого государства — дети могут получить эстонский паспорт», — пояснил Ратас.

Именно за эти слова премьера зацепилась Карина и со всех ног бросилась в Департамент полиции и погранохраны, где в очередной раз услышала отказ дать ее ребенку документы, поскольку у девочки есть право стать гражданкой совсем другой страны – той, в которой она никогда не была, но гражданином которой является ее отец.

А теперь давайте по порядку. Итак, Наташа родилась у Карины в 2003 году. На тот момент отец девочки – Сергей – жил в семье и дал ребенку свою фамилию. Таким образом в свидетельстве о рождении появилась информация, что мать ребенка является лицом без гражданства, а отец – гражданином России.

В первые годы жизни паспорт девочке не был нужен. Вид на жительство оформили по всем правилам, им и обходились в решении повседневных вопросов. За несколько лет после рождения Наташи произошло сразу несколько событий: мать и отец таки сыграли официальную свадьбу, а чуть позже поссорились, и отец ушел из семьи.

И вот настал тот радостный момент, когда девочке было решено оформить документы, дающие право не только считать себя частью какого-то государства, но и выезжать за пределы страны, в которой она проживает.

«Я пошла в наш департамент, где, посмотрев на свидетельство о рождении Наташи, мне сказали, что у дочери российское гражданство – отец-то россиянин – и нужно идти в российское посольство, - рассказывает Карина. – Отправилась туда и… Там мне сказали, что для оформления гражданства нужно привести отца, который имеет российский паспорт, или хотя бы принести копии его документов».

Карина предприняла попытку связаться с тогда еще официальным мужем, но не нашла его: «Оказалось, что его давно нет в стране. Где его искать, не знает никто, даже полиция. Последняя сама его разыскивает. Недавно я узнала, что он уже семь лет числится в розыске. В посольстве мне сказали, чтоб я принесла хотя бы справку из полиции о том, что его ищут, но в полиции такую справку, тем более для российского посольства, выдавать отказались».