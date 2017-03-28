Ребенок 13 лет живет без паспорта

Наташа (поскольку здесь будет раскрыта информация о личной жизни героев, это и другие имена изменены. Настоящие имена редакции известны – прим. И.К.) родилась в Эстонии в 2003 году. На тот момент ее мать и отец не состояли в официальном браке, однако в cвидетельстве о рождении ребенка оба родителя девочки были указаны. Это и сыграло роковую роль в жизни Наташи, которая всю свою жизнь, почти 14 лет, является невыездной, живя с одной лишь карточкой вида на жительство в Эстонии.
Хороша Наташа, да не наша
Обратиться к журналистам мать Наташи Карина решила после того, как прочла о том, что премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас, похвастался репортеру «Радио Свобода» достижениями в области решения вопроса безгражданства.
«Во-первых, все жители Эстонии важны нашей партии независимо от того, говорят ли они по-русски или по-эстонски. Я очень хорошо знаю, что есть проблема, касающаяся гражданства — у многих людей в Эстонии т.н. серые паспорта. Мы считаем ненормальной ситуацию, при которой у жителей страны нет гражданства, и один пункт в нашей программе говорит, что все люди, которые прожили здесь более 25 лет, должны получить эстонский паспорт. Но мы все знаем, что сейчас в коалицию входят три партнера, и на данный момент добиться такого невозможно. Это может стать конкретной целью на следующих парламентских выборах. Но и сейчас вместе с новой коалицией мы делаем маленькие шаги. Например, в семье, где у родителей разные паспорта — серый паспорт и паспорт другого государства — дети могут получить эстонский паспорт», — пояснил Ратас.
Именно за эти слова премьера зацепилась Карина и со всех ног бросилась в Департамент полиции и погранохраны, где в очередной раз услышала отказ дать ее ребенку документы, поскольку у девочки есть право стать гражданкой совсем другой страны – той, в которой она никогда не была, но гражданином которой является ее отец.
А теперь давайте по порядку. Итак, Наташа родилась у Карины в 2003 году. На тот момент отец девочки – Сергей – жил в семье и дал ребенку свою фамилию. Таким образом в свидетельстве о рождении появилась информация, что мать ребенка является лицом без гражданства, а отец – гражданином России.
В первые годы жизни паспорт девочке не был нужен. Вид на жительство оформили по всем правилам, им и обходились в решении повседневных вопросов. За несколько лет после рождения Наташи произошло сразу несколько событий: мать и отец таки сыграли официальную свадьбу, а чуть позже поссорились, и отец ушел из семьи.
И вот настал тот радостный момент, когда девочке было решено оформить документы, дающие право не только считать себя частью какого-то государства, но и выезжать за пределы страны, в которой она проживает.
«Я пошла в наш департамент, где, посмотрев на свидетельство о рождении Наташи, мне сказали, что у дочери российское гражданство – отец-то россиянин – и нужно идти в российское посольство, - рассказывает Карина. – Отправилась туда и… Там мне сказали, что для оформления гражданства нужно привести отца, который имеет российский паспорт, или хотя бы принести копии его документов».
Карина предприняла попытку связаться с тогда еще официальным мужем, но не нашла его: «Оказалось, что его давно нет в стране. Где его искать, не знает никто, даже полиция. Последняя сама его разыскивает. Недавно я узнала, что он уже семь лет числится в розыске. В посольстве мне сказали, чтоб я принесла хотя бы справку из полиции о том, что его ищут, но в полиции такую справку, тем более для российского посольства, выдавать отказались».
Слова-слова, кругом слова
«Из-за того, что у Наташи нет паспорта, я все эти годы никуда не могу вывезти ребенка. Один раз рискнула и оформила для нее разовый выездной документ, - рассказывает Карина. – А потом меня что-то дернуло, и я позвонила в российскую погранслужбу, чтобы спросить, признают ли они такой документ. Там выслушали нашу историю и сказали, что в свою сторону дочь, конечно, пустят, а вот по возвращении обратно в Эстонию могут возникнуть проблемы. Просто не выпустят ее из России как якобы российскую гражданку, не имеющую документов, которые их же ведомство не хочет давать».
Так длилось годами, пока сменявшие друг друга правительства не начали все же вносить поправки в Закон о гражданстве и, прежде всего, для детей, родившихся в Эстонии после восстановления независимости и постоянно проживающих на территории республики. Серьезным толчком стали и слова премьер-министра. «Получается, что если у меня серый паспорт, а отец – россиянин, то Наташа должна теперь иметь право на гражданство Эстонии, вне зависимости от того, гражданкой какой страны она формально считается. До 18 лет есть возможность отказаться от второго гражданства-фантома. Я пришла в полицию, а мне сказали, что дочь – россиянка и никаких прав она не имеет, разве что я получу гражданство Эстонии, и ребенку его дадут автоматом», - сокрушается мать.
Эта история показалась нам странной. Как может ребенок жить без документов и права на будущее в современном мире? По каким причинам от нее отказываются все? Не будем скрывать, что одновременно с нами свое расследование вели и другие СМИ. Но их работа застопорилась на получении комментария из бюро премьера Ратаса, который должен был объяснить свои слова, сказанные «Радио Свободы».
А закон-то какой интересный...
Мы начали свою работу с того, что попросили мать сходить в Посольство России и попросить "обратный" документ: если Россия отказывается давать гражданство ребенку по отцу, требуя предъявить родителя или его документы, то пусть выдаст справку, в которой будет сказано, что Наташа гражданкой России не является. Этого будет достаточно для предъявления в Департамент полиции и погранохраны.
«Вы не поверите, - рассказала Карина на следующий день после посещения посольства. – Сначала мне сказали все то же самое, что и в прошлые разы – приведите отца или дайте копии его документов. Но уже на следующий день мне прислали письмо (в редакции оно имеется – прим. ред.), в котором сказано, что данные отца нашли, Наташу признают гражданкой России, я могу собрать нужные документы и получить российский паспорт для дочери».
Этот вопрос решился достаточно быстро. Однако нас больше интересовало другое: так имеет ли ребенок, родившийся в независимой Эстонии, право на получение гражданства страны, в которой родился, живет всю жизнь и с которой связывает свое будущее?
Изучая новый, исправленный и вступивший в таком виде в силу 1 января 2017 года Закон о гражданстве, мы нашли два любопытных пункта. В статье 14 ("Родитель, в одиночку растящий несовершеннолетнего ребенка") есть третья часть, в которой говорится, что право на гражданство имеет ребенок, которого растит родитель-одиночка и второй родитель, который больше года официально находится в розыске. Отец Наташи числится в официальном розыске больше семи лет.
И тут же мы обнаружили еще один пункт, в котором сказано, что право на гражданство имеет ребенок, брак родителей которого официально не зарегистрирован, или после расторжения их брака ребенок остался с живущим в Эстонии родителем, при этом второй родитель в Эстонии не живет или у него утрачен контакт и с ребенком, и с воспитывающим его родителем. А это вообще точная история Наташи.
После того, как ее отец бесследно исчез, но информации о том, что он, например, умер, не было, суд постановил расторгнуть брак между родителями девочки, указав, что причиной заочного развода является то, что муж находится вне зоны досягаемости. А то, что его нет в стране, подтверждает его страница в социальной сети – предположительно, он теперь живет в Португалии.
Пусть родители подсуетятся
Собрав эти пункты и документы ребенка и матери, мы сначала обратились в Департамент полиции и погранохраны.
Руководитель службы гражданства и документов Департамента полиции и погранохраны Яна Лаане, объяснила: «Если мы говорим о ситуации, когда ребенку меньше 15 лет и один его родитель является гражданином РФ, а у другого родителя никакого гражданства нет, то, по действующему закону, о гражданстве Эстонии для ребенка можно ходатайствовать, если родитель без гражданства сам будет ходатайствовать о получении гражданства Эстонии. Если родитель без гражданства не желает получать гражданство Эстонии, то ребенок сможет ходатайствовать о гражданстве Эстонии, когда ему исполнится 15 лет. Но если мать ребенка также желает стать гражданкой Эстонии, сдаст необходимые экзамены и будет отвечать другим необходимым критериям, она сможет подать ходатайство о предоставлении гражданства Эстонии и себе, и ребенку. Это можно сделать и в случае, если ребенку нет и 15 лет, но для этого требуется согласие второго родителя».
Тут же Лаане добавила, что если сложилась ситуация, когда второй родитель не принимает участие в жизни ребенка, то мать должна доказать, что воспитывает ребенка без участия отца. Об этом говорит статья 14 «Закона о гражданстве» (см. ниже): «В случае, если второй родитель не принимает участия в жизни ребенка, мать может через суд ходатайствовать о лишении отца права на опекунство».
Для подачи ходатайства о гражданстве Эстонии ребенку не требуется наличие паспорта РФ, достаточно иметь свидетельство о рождении и действительный вид на жительство, уточнили в полиции.
То есть использовать статью 14 Закона о гражданстве можно, только лишив отца родительских прав. Странное требование, особенно если учесть, что факт отсутствия отца в поле зрения ребенка, невозможность с ним связаться и то, что мать одна растит дочь, эстонский суд уже признал – есть решение о расторжении брака, где этот момент учтен.
Дети нам не нужны?
И все же, на этом мы не остановились и напрямую обратились к министру внутренних дел, социал-демократу Андресу Анвельту. Он известен своей принципиальностью и по вопросам гражданства, именно поэтому мы попросили министра оценить ситуацию Наташи и сказать нам, почему мы не правы, а если все-таки правы, то помочь ребенку решить вопрос.
Вчера Rus.Postimees получил официальный ответ из МВД. В письме из министерства сказано, что Наташа не имеет права на гражданство, поскольку родилась в 2003 году, когда отец-россиянин еще не был ни в розыске, ни в бегах. Поэтому девочка автоматически стала гражданкой России. При этом ребенок может получить гражданство по матери, если та быстренько (за оставшийся год до 15-летия дочери) сдаст соответствующий экзамен, соберет документы, отдаст все в производство и еще примерно через год получит подтверждение, что гражданство ей дают. Увы, к тому моменту Наташа уже отметит свой 15-й день рождения и не сможет получить гражданство по матери без сдачи экзамена. А даже если произойдет чудо и они успеют, в полицию нужно будет еще представить согласие второго родителя, которого сама полиция не может найти уже больше семи лет.
Круг замкнулся. «Мне очень горько, что Наташа не нужна Эстонии. Поскольку Россия дочь признала, я буду оформлять для нее российский паспорт», - мать девочки старалась быть дипломатичной. Нам эта дипломатия ни к чему, поэтому хотим задать вопрос чиновникам и политикам: почему нам не нужны молодые люди? Зачем мы дарим детей другому государству? Вам не надоело раздавать громкие интервью иностранным журналистам, хвастаясь, как Эстония решает вопрос безгражданства и как она ценит своих жителей?
Очень хочется получить ответ хотя бы на какой-то из этих вопросов. Мы не опускаем руки и попробуем решить судьбу Наташи и других детей, оказавшихся в подобном положении, обратившись к политикам правящих партий, в силах которых поднять этот вопрос на самом верху.
Справка:
Статья 14. Родитель, воспитывающий несовершеннолетнего ребенка в одиночку Родителем, в одиночку воспитывающим несовершеннолетнего ребенка, считается родитель, если:
- в регистре народонаселения отсутствуют данные о втором родителе ребенка или данные были записаны со слов одного из родителей;
- второй родитель был полностью лишен родительских прав;
- второй родитель объявлен в розыск в порядке, установленном законом, и числится в розыске уже в течение года;
- второй родитель имеет ограниченную дееспособность или пропал без вести;
- второй родитель умер;
- брак между родителями не был заключен или ребенок при расторжении брака родителей остался жить с родителем, проживающим в Эстонии, причем второй родитель не живет в Эстонии, и утратил контакт с ребенком и родителем, воспитывающим ребенка.
Источник: Закон о гражданстве.