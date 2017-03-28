Фото: обаятельная помощница Сависаара претендует на звание секретарь года

Эдгар Сависаар с Екатериной Федькиной на премьере оперетты "Бал в Савойе" 15.01.14.

26-летняя Екатерина работает секретарем в Таллиннской городской канцелярии. Коллеги характеризуют ее как очень жизнерадостную и активную девушку, которая достойна победы в конкурсе.

Среди увлечений Екатерины - таэквондо.

Конкурс на звание лучшего секретаря будет проходить в два этапа. На первом этапе жюри, в котором будут сидет эксперты, выберет восемь финалистов, которые пройдут во второй этап и 13 апреля попробуют свои силы в нескольких профессиональных и творческих тестах. Затем начнется интернет-голосование на страничке конкурса, которое существенно повлияет на результаты конкурса.

Финал конкурса состоится 25 апреля, где будет объявлен лучший секретарь 2017 года. В фонде конкурса 10 000 евро, причем награды достанутся всем участникам.