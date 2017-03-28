Дорожные работы за 114 млн евро: смотрите, как изменятся дороги Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в общей сложности предстоит реконструировать 186 километров дорог, что обойдется в 47,5 млн евро. Работы по обновлению покрытия будут выполнены на общей протяженности 1200 километров стоимостью 19 млн евро. Покрытие грунтовых дорог будет обновлено на общей протяженности 160 км стоимостью 8,4 млн евро.

Восстановительных работ ведомство планирует провести на сумму 20,8 млн евро общей протяженностью 228 километров. Предстоит отремонтировать и перестроить в общей сложности 29 мостов и путепроводов, на что потребуется 7,1 млн евро. Примерно 80 опасных участков дорог и шоссе будут перестроены, сумма расходов на эти работы составит порядке 11,5 млн евро.

В первую очередь дорожные строители проведут работы по сохранению имеющейся инфраструктуры, на втором месте по значимости реконструкция дорог и дорожных объектов, на третьем — строительство новых и на последнем — развитие сети дорог.

В этом году появятся также первые дороги по типу 2+1, которые будут построены на четырех участках дорог: Анниквере-Неанурме, Валмаотса-Кяревере, Ээсмяэ-Кохату и Нурме-Яанесселья. Цель таких участков дорог — уменьшить количество тяжелых ДТП на шоссе.

Смотрите на карте, где пройдет в этом году крупные дорожные работы: