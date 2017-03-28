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История с похищением ребенка из Эстонии в Швеции: матери удалось встретиться с дочерью

Rus.Postimees.ee
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Ребенок. | ФОТО: Panther Media / Scanpix

В начале месяца в передаче ETV «Очевидец» («Pealtnägija») был показан сюжет о живущей в Финляндии женщине, которая не видела свою пятилетнюю дочь уже девять месяцев. Женщина обвинила эстонские власти в сокрытии и помощи разыскиваемому за похищение ребенка мужчине. Сейчас она вновь встретилась с дочерью, пишет Postimees.

Необычная история похищения ребенка развернулась на территории трех государств - Финляндии, Эстонии и Швеции - и в каждой из стран было свое отношение к возникшему конфликту.

Родители девочки - Леви и Светлана — граждане Эстонии. Летом прошлого года Леви взял пятилетнюю дочь, поехал с ней в Швецию и запретил матери встречаться с ребенком, вследствие чего шведский суд признал Леви виновным в похищении ребенка. Тем временем мужчина свободно передвигался между двумя странами, и эстонские чиновники этому не препятствовали, потому что судебное решение шведского суда, по их словам, не имело силы в Эстонии. Временно живущая в Финляндии мать девочки обвиняла чиновников в сокрытии похищения ее ребенка.

"А теперь хорошие новости. По состоянию на прошлую неделю родителям удалось достичь по меньшей мере временного компромисса, и ребенок снова встретился с мамой. Надеемся, что в будущем родители девочки придут к окончательному соглашению, все будут вести себя адекватно, смогут в конце концов прийти к миру и жизнь вернется в нормальное русло", - написала команда "Очевидца" на странице передачи в Facebook.

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