История с похищением ребенка из Эстонии в Швеции: матери удалось встретиться с дочерью

Необычная история похищения ребенка развернулась на территории трех государств - Финляндии, Эстонии и Швеции - и в каждой из стран было свое отношение к возникшему конфликту.

Родители девочки - Леви и Светлана — граждане Эстонии. Летом прошлого года Леви взял пятилетнюю дочь, поехал с ней в Швецию и запретил матери встречаться с ребенком, вследствие чего шведский суд признал Леви виновным в похищении ребенка. Тем временем мужчина свободно передвигался между двумя странами, и эстонские чиновники этому не препятствовали, потому что судебное решение шведского суда, по их словам, не имело силы в Эстонии. Временно живущая в Финляндии мать девочки обвиняла чиновников в сокрытии похищения ее ребенка.

"А теперь хорошие новости. По состоянию на прошлую неделю родителям удалось достичь по меньшей мере временного компромисса, и ребенок снова встретился с мамой. Надеемся, что в будущем родители девочки придут к окончательному соглашению, все будут вести себя адекватно, смогут в конце концов прийти к миру и жизнь вернется в нормальное русло", - написала команда "Очевидца" на странице передачи в Facebook.