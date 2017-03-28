Картина дня: дорожные работы за 114 млн евро, банкрот на Mercedes и самоубийство заключенного

Дорожные работы за 114 млн евро

Департамент шоссейных дорог в этом году выполнит различных дорожных работ на общую сумму 114,3 млн евро, большую часть из них составит реконструкция дорог. Примерно 80 опасных участков дорог и шоссе будут перестроены. Читать далее...

Подробности утечки взрывоопасных химикатов

Вечером, 27 марта, в Ида-Вирумаа в Сонда на железной дороге из цистерны грузового поезда произошла утечка взрывоопасных химикатов. Людей, проживающих неподалеку от места происшествия, эвакуировали и остановили движение поездов. После ликвидации протечки грузовой поезд поехал дальше. Читать далее...

Самоубийство заключенного

В Вируской тюрьме заключенный совершил самоубийство, воспользовавшись простыней. Читать далее..

Банкрот на Mercedes

Объявленный банкротом эстонский бизнесмен Кристиан Кеснер должен банкам более миллиона евро, но ездит на взятой в лизинг его материнской компанией машине Mercedes Maybach, живет в принадлежащей фирме усадьбе. Отсюда возникают вопросы об уязвимых местах производства по банкротству и освобождении от долгов. Читать далее...

Жильцы бьют тревогу

За последние несколько дней в редакцию Rus.Postimees обратились сразу несколько человек из одного и того же дома. Встревоженные не на шутку жильцы сообщили, что в доме собираются разместить пункт раздачи новых шприцев для наркозависимых. Читать далее...

300 литров водки

Полиция задержала в Нымме мужчин, которые украли 300 литров водки. Читать далее...

Новые остановки

В апреле в Таллинне появятся две новые автобусные остановки. Читать далее...