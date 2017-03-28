Умер Энн Ветемаа

Энн Ветемаа - автор многочисленных новелл, романов, сценариев фильмов и постановок. Среди наиболее известных его произведений - «маленькие романы» «Монумент» (1964, опубл. в 1965), «Усталость» (1967), сатирические произведения «Воспоминания Калевипоэга» (1971), «Серебристая лента» (1977), «Полевой определитель эстонских русалок» (1980). К числу наиболее известных поздних произведений Ветемаа относятся романы «Пришельцы» (2002), «Моя сладкая жизнь» (2002), «Братство свободного духа» (2006).

Энн Ветемаа окончил Таллиннский политехнический институт по специальности «инженер-химик», а позже - и Таллиннскую консерваторию. В 1965—1969 годах возглавлял дирекцию литературно-художественных программ на ETV. В 1969—1976 годах работал в Союзе писателей Эстонской ССР, курировал вопросы поэзии. Затем работал в издательстве «Kupar». С 1990-х годов сотрудничал с издательствами как независимый литератор и композитор.