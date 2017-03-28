Чейни: Путин имеет планы относительно стран Балтии

"Окончание холодной войны и Советского Союза он (Владимир Путин - BNS) считает катастрофой. Полагаю, он стремится исправить то, что считает катастрофой. Думается, у него имеются планы относительно стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы", - сказал Чейни на своей лекции, организованной газетой The Economic Times в Дели.

По его словам, Кремль стремится ослабить НАТО, и с этой целью наращивает вооружение в Калининградской области, расположенной между Литвой и Польшей. Он также заверил, что нет никаких сомнений в том, что Путин пытался оказывать влияние на прошедшие в США президентские выборы.

76-летний Чейни был вице-президентом США в 2001-2009 гг. и считается одним из наиболее влиятельных "ястребов" - сторонников строгой линии - в администрации президента Джорджа Буша.