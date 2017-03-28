Таави Аас прокомментировал обвинения отстраненного от должности Меэлиса Пая

«Что касается ухода Меэлиса Пая с должности и из совета, то такое чувство, что с ним постоянное происходят какие-то неприятности. Нельзя, чтобы человек в качестве председателя совета сам себе назначал зарплату в 3500 евро, компенсацию телефонных разговоров на 300 евро и выходное пособие в размере шести окладов, - сказал Аас. - Я подчеркиваю, Меэлис Пай не согласовывал ни с кем таких условий. Кроме того, он в то время получал доходы из двух источников. Во-первых, в центре культуры Salme, а, во-вторых, в совете Таллиннского горхолла».

Аас отметил в связи с проектированием Горхолла, что в январе со стороны Tallinna Linnahalli AS поступила заказанная членом правления Вяйно Сарнетом экспертная оценка стоимости проектирования, которую составила AS Telora-E. «Когда поступило предложение Allianss, стоимость которого на три миллиона превышала экспертную оценку, это стало неприятным сюрпризом для всех и, разумеется, остановиться на этом предложении было невозможно», - сказал Аас.

По словам Меэлиса Пая, предприятие Tallinna Linnahalli AS под руководством Сарнета пыталось заказать проектировочные работы архитектурному бюро Allianss Arhitektid, стоимость предложения которого превышала 9 млн евро. По словам Пая, он как председатель совета не был с этим согласен и вслед за этим его отозвали с должности. Сарнет назвал утверждения Пая беспочвенными и заявил, что причиной отзыва Пая был договор о найме художественного руководителя, который Пай заключил с самим собой.