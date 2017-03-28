Мнение: гомофобы - братья-близнецы исламских радикалов

На мой взгляд, причин тому несколько. Первая причина – советское прошлое: условно говоря, население некогда огромной страны делилось на две части – одни сидели, другие охраняли. Редкость, когда у какой-либо семьи не было родственника или, на худой конец, знакомого или отбывавшего срок, или занятого в «исправительной» системе. Паталогически жестокое отношение к геям происходит именно оттуда, из тюрем. Ввиду огромного количества народа, прошедшего сквозь жернова «исправительной» системы, тюремные понятия (или попытки подражания им) стали частью повседневной жизни.

Дико и странно выглядят эти понятия в демократической стране, тем не менее закрепились они прочно и за пару десятилетий их не вытравишь. Нужно время. И, к слову, мой совет родителям (не голословный – будучи педагогом я в достаточной мере знакома с детской психологией): хотите вырастить гопника – пусть он почаще слышит от вас, как вы ненавидите геев (мягко выражаясь).

Выбор в качестве объекта ненависти группы безобидных людей, не способных и не желающих отвечать агрессией на агрессию (т.е. геев), может показаться «выгодным»: и злость можно выплеснуть, и осуждения, скорее всего, не будет, и прикрыться можно благими целями - «защитой» детей от вымышленной «пропаганды». Только жертвами подобной «защиты» становятся сами дети: приучая ребенка кого-то ненавидеть, вы рискуете вырастить агрессивного маргинала. В век информационных технологий абсолютно любая информация находится на расстоянии клика и оправдание своего ненормального поведения желанием «оградить» и «защитить» выглядит лицемерием, уродливой гримасой псевдозаботы.

Вторая причина – увы, некоторое количество неуспешных, необразованных, ленивых людей, зачастую увлекающихся алкоголем. Кстати, именно эти люди, как мне подсказывает логика, являются основным электоратом ультраправых партий. «Враг» необходим им до дрожи в коленках. Казалось бы, кто может стоять на социальной лестнице ниже лентяя-пьяницы? Однако людям, ведущим подобный образ жизни, досадно: «Ну и что, что бухаю и поколачиваю жену, зато я патриот, зато моя развалюха обклеена стикерами «Эстония – это не Африка!», зато у меня пятеро детей» (и не важно, что сыты они разве что псевдопатриотическими и гомофобными речами). Демонизируя геев, такие люди начинают чувствовать себя значимыми.

Еще одна причина – показная религиозность. Если я не ошибаюсь, христианство основывается на любви, прощении, отказе от ненависти. Но «гееборцы» подходят к этому избирательно, трактуя так, как бы им этого хотелось, выдергивая из контекста то, что больше по душе. Ну чем не братья-близнецы исламских радикалов? Не берусь комментировать поведение некоторых (увы, возможно, значительной части) представителей церкви, прямо или косвенно поддерживающих таких «борцов»… Наверное, здесь то же, что и в политике: важнее привлечь и удержать «электорат», подыграть ему, нежели терпеливо объяснять, почему ненависть – путь к саморазрушению.

Нельзя не упомянуть и лицемерные переживания за детей, воспитывающихся в однополых семьях. По законам юридическим и законам логики нельзя лезть в чужую жизнь, в жизнь чужих детей, принимать решения за кого-то. Однако стоит только зайти речи о детях в семье однополых родителей – тут же поднимается вой чадолюбивых гомофобов. Так и хочется спросить: вы защищаете детей однополых пар, демонстративно ненавидя геев? Как это? То есть воспитывающийся в такой семье ребенок должен почувствовать себя защищенным, увидев ненависть гомофобов?

О логике тут говорить не приходится, равно как и о любви к детям: подобные «переживания» ненавистников - следствие их лицемерия, эгоизма и подлости. Утверждения о том, что геи поголовно педофилы и дети нужны им для… известных целей, не выдерживают критики. Для жаждущих фактов – ссылка на исследование, результаты которого говорят о том, что риск для ребенка стать жертвой педофила-гея не выше риска стать жертвой педофила-гетеросексуала: http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_molestation.html.

Нам выбирать, в какой стране жить. В свое время большинство предпочло демократию. Демократия не бывает выборочной: «Я хочу говорить на своем языке и чтобы мои дети учились на нем, но геев я ненавижу, никаких прав им!», «я хочу, чтобы моя страна была под защитой, хочу, чтобы другие страны выполняли свои обязательства по обеспечению безопасности, но геев терпеть не могу. А еще, пожалуйста, не пускайте сюда черных». Так не бывает.