Галерея: первый самолет British Airways прибыл в Таллинн

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Таллиннского аэропорта, отметив, что Лондон для пассажиров, вылетающих из Таллинна, является одним из популярнейших направлений в Европе. В течение года количество пассажиров прямых и пересадочных рейсов в Лондон из Таллинна достигает 150 000.

Партнерство с British Airways стало возможным благодаря сотрудничеству Таллиннского аэропорта, Фонда развития предпринимательства (EAS), посольства Великобритании в Таллинне и посольства Эстонии в Лондоне.

По словам директора Центра развития туризма EAS Тармо Мутсо, выход British Airways на эстонский рынок говорит об успешности сотрудничества сторон, а также о возможном приходе в Эстонию новых авиакомпаний.

«Великобритания и особенно Лондон являются крайне важным целевым рынком для туристического сектора Эстонии как с точки зрения отдыхающих и туристов, так и предпринимателей. Приход в Эстонию British Airways придает уверенности в том, что мы идем верным путем, поэтому сотрудничество в такой форме продолжится и на других линиях», - отметил Мутсо.

Британская государственная авиакомпания British Airways во вторник открыла прямое сообщение на линии Таллинн - Лондон. Согласно утвержденному до осени графику, рейсы будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и субботам.

Во вторник самолет будет вылетать из Лондона в 8 часов, а из Таллинна в 13.55. Субботний рейс будет отправляться из Лондона в 15.45, а из Таллинна в 21.35. До центра Лондона из аэропорта Хитроу можно добраться на метро.