Француженку, купившую в Эстонии дом, поразило происходящее на нашем рынке недвижимости

Кларисс была настолько удивлена простотой проведения сделки, что даже написала об этом на англоязычном портале Estonian World.

С момента, когда Кларисс решила купить дом, до оформления сделки у нотариуса прошло так мало времени, что привыкшая к более длительным и сложным процедурам купли-продажи француженка оказалась в замешательстве.

Кларисс с помощью подруги выбрала понравившиеся дома на портале недвижимости и уже на следующий день договорилась об осмотре одного из них. Дом был именно таким, о каком она и мечтала: посреди природы, вдали от всего. Во Франции такой дом стоил бы целое состояние, и она никогда не смогла бы себе его позволить. А в Эстонии это стало возможным. Однако решение Кларисс должна была принять быстро: маклер сказал ей, что домом интересуется еще один человек, и если она будет долго раздумывать, то может остаться без дома своей мечты.

На третий день после этого Кларисс было назначено время у нотариуса - и она стала собственницей дома.

Кларисс до сих пор удивляется, что все произошло так быстро и без бумажной волокиты. Во Франции ей бы нужно было ждать, когда ей назначат время для осмотра дома, затем ей был бы дан длительный срок на размышление, а потом начался бы сбор необходимых документов, что также заняло бы немало времени из-за бюрократических проволочек.

Публикацию Кларисс можно прочитать на сайте Estonian World.