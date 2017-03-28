Запланированная членами экономической комиссии Рийгикогу поездка в Москву на международный форум TransRussia-2017 вызывала шквал эмоций со стороны политических оппонентов. Реакция была неоднозначной, но в отличие от членов оппозиционной Партии реформ, никто не усмотрел в этом угрозы для безопасности страны и смены внешнеполитического курса, пишет Эрки Сависаар.
Зачем мы едем в Москву? Пожалуй, это главный вопрос, которым задаются журналисты и наши главные политические оппоненты. Но должен огорчить реформистов и уважаемую Кейт Пентус-Розиманнус: никто из собравшихся в Москву, а это представители Центристской партии, Партии реформ, Союза Отечества и Республики и Консервативной народной партии не собирается встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным или другими представителями высшего эшелона власти и кремлевскими деятелями.
Как бы ни хотелось реформистам обвинить центристов в пророссийских настроениях, фактов и доказательств у них нет. У реформистов весьма странная логика - как будто своей поездкой в Москву мы автоматически отменим антироссийские санкции и тут же по возвращении внесем соответствующие поправки об изменении внешнеполитического курса и политики безопасности. Нет, все это ложь, за которой можно легко прочесть единственное желание реформистов: запугать избирателей Россией во имя одной единственной цели – получить как можно большую поддержку населения, чтобы вновь встать у руля.
Мы не скрываем, наша поездка носит весьма прагматичный характер – мы хотим поддержать предпринимателей. Ничего личного. Но и молча проглатывать обвинения политиков, которые так до сих пор и не поняли, что «государство – это не есть реформисты», мы не собираемся. Мы не собирается сидеть и смотреть на то, как экономика нашей страны за десять лет – а именно столько прошло с момента, когда российские власти закрутили гайки и перекрыли нам транзитный поток – так и не сумела выйти из крутого пике. Показатели транзита сейчас находятся на самом низком уровне и как член делегации, которая отправится в Москву, я надеюсь, что эта короткая поездка принесет свои плоды и поможет нашим предпринимателям.
Последние десять лет наша экономика находилась в глубоком застое. Грубо говоря, мы все эти годы стояли на месте и не развивались. Если мы говорим о влиянии транзита на экономику, то приведу лишь некоторые цифры. Если реализовать объемы грузоперевозок в полном объем, то это в процентном соотношении составит порядка пяти процентов. Другими словами, вместо нынешнего роста эстонской экономики в один процент, у нас вполне может быть пять-шесть процентов. Если удастся немного оживить транзитный сектор, то это дополнительные два-три процента, что тоже весьма неплохо.
Таким образом, все эти разговоры наших политических оппонентов, что экономику можно заставить расти и без транзита, никуда нас не приведут. Все, за исключением реформистов, видят, что после мирового экономического кризиса Эстония так и не сумела выплыть на поверхность и по-прежнему барахтается где-то посередине. А это, извините, непосредственно сказывается на пополняемости государственного кошелька и, соответственно, влияет на выплаты, пособия, инвестиции и другие сферы нашей жизни. Если бы все эти десять лет наш транзитный сектор процветал и работал на полную мощь, как это было когда-то, то сегодня нам бы не пришлось думать о том, где найти деньги на здравоохранение, зарплаты спасателям, полицейским и врачам и достойные пенсии нашим старикам.
Разумеется, планируя свою поездку в Москву, мы не тешим себя напрасными надеждами на то, что - бац! - и сразу у нас все получится, и на границе у нас по щучьему велению окажется 50 вагонов с грузом. Запустить процесс с нуля – а именно это нам предстоит сделать - не так-то просто. Но капля камень точит, главное начать.
В прошлом году, в преддверии логистического форума TransRussia, высокопоставленные латвийские чиновники ездили в Москву, чтобы наладить контакты и подготовить почву для своих предпринимателей. Эстония же на столь высоком уровне в последний раз была представлена на форуме в 2006 году, когда на выставку приезжал тогдашний министр экономики Эдгар Сависаар. В результате, по последним данным Центрального статистического управления Латвии, в латвийских портах объем переваленных за два месяца грузов увеличился на 639,3 тыс. тонн (5,7%) - до 11,952 млн тонн, в литовских портах - на 293,3 тыс. тонн (3,6%), до 8,353 млн тонн и лишь в эстонских - уменьшился на 294 тыс. тонн (5%), до 5,631 млн тонн. Латыши и литовцы выбрали бизнес и процветание для своих стран, а мы… Тут, как говорится, без комментариев.
Но со сменой власти пришло и другое мышление. Мы не мыслим стереотипами а-ля "Россия — это большой и непредсказуемый медведь". Мы видим в ней прежде всего возможности. Поэтому не только мы, члены экономической комиссии Рийгикогу поедем в Москву. Уже в апреле в город на Неве отправится премьер-министр Юри Ратас. Да, он едет для участия в мероприятиях, посвященных столетию манифестации эстонцев, но и это, важное для нашего государства событие, реформисты уже успели омрачить своими лже-обвинениям.
Бывший лидер Партии реформ Таави Рыйвас поспешно заявил, что после российской агрессии на Украине и в Грузии ни один член эстонского правительства не посещал Россию. Но, видимо, он позабыл, что в 2011 году президент Тоомас Хендрик Ильвес и министр иностранных дел – на минуточку реформист! - Урмас Паэт, присутствовали на торжественном богослужении, посвященном открытию церкви Святого Апостола Иоанна в Петербурге, а в 2014-м – премьер, глава Партии реформ Андрус Ансип посетил открытие Олимпийских игр в Сочи.
О визите в Россию подумывают и оба министра экономики – Кадри Симсон и Урве Пало. Уже даже страшно подумать, какие обвинения посыплются в их адрес со стороны реформистов.
Должен сказать, что страх перед нашим восточным соседом, который активно подпитывают реформисты, сказывается на Эстонии не самым лучшим образом не только с финансовой точки зрения. Громкие лозунги Партии реформ о приходе к власти левоцентристского правительства, прокремлевского правительства, обвинениях в сепаратизме подрывают доверие и сказываются на имидже нашей страны. Реформисты нарушили золотое правило, которого политики придерживались десятилетия: внутренняя политика – это политика внутри государства и все разногласия и прения не выносятся за пределы нашей страны.
Но страх крупнейшей оппозиционной партии понятен: если коалиции, состоящей из центристов, соцдемов и отечественников, удастся вновь запустить экономику, наши друзья просто не переживут этого. Но, слава Богу, мы не работаем на реформистов и нам не интересно, что им придется искать для своих предвыборных лозунгов другие страшилки. Наша цель – успешная и процветающая страна, где будут расти наши дети и внуки, куда захотят вернуться те, кто уехал из Эстонии в другие страны в поисках лучшей жизни.
И напоследок, хотелось бы сказать всем тем, кто считает, что своей поездкой мы нарушим договоренности с ЕС и НАТО. В этом году на форуме TransRussia-2017 будут представлены 25 стран со всего мира. В их числе Финляндия, Латвия, Литва, Германия, Франция и США. Но если для мировых лидеров, которые вершат большую политику, не является проблемой участие представителей их стран на логистическом форуме в Москве и ни Ангела Меркель, ни Франсуа Олланд, ни Дональд Трамп не видят в этом угрозы безопасности и смены политического курса, то почему некоторым политикам в Эстонии московский визит представляется как угроза национального масштаба? Видимо, ответа на этот вопрос от реформистов мы никогда не дождемся.