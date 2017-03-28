Эрки Сависаар: зачем мы едем в Москву

Зачем мы едем в Москву? Пожалуй, это главный вопрос, которым задаются журналисты и наши главные политические оппоненты. Но должен огорчить реформистов и уважаемую Кейт Пентус-Розиманнус: никто из собравшихся в Москву, а это представители Центристской партии, Партии реформ, Союза Отечества и Республики и Консервативной народной партии не собирается встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным или другими представителями высшего эшелона власти и кремлевскими деятелями.

Как бы ни хотелось реформистам обвинить центристов в пророссийских настроениях, фактов и доказательств у них нет. У реформистов весьма странная логика - как будто своей поездкой в Москву мы автоматически отменим антироссийские санкции и тут же по возвращении внесем соответствующие поправки об изменении внешнеполитического курса и политики безопасности. Нет, все это ложь, за которой можно легко прочесть единственное желание реформистов: запугать избирателей Россией во имя одной единственной цели – получить как можно большую поддержку населения, чтобы вновь встать у руля.

Мы не скрываем, наша поездка носит весьма прагматичный характер – мы хотим поддержать предпринимателей. Ничего личного. Но и молча проглатывать обвинения политиков, которые так до сих пор и не поняли, что «государство – это не есть реформисты», мы не собираемся. Мы не собирается сидеть и смотреть на то, как экономика нашей страны за десять лет – а именно столько прошло с момента, когда российские власти закрутили гайки и перекрыли нам транзитный поток – так и не сумела выйти из крутого пике. Показатели транзита сейчас находятся на самом низком уровне и как член делегации, которая отправится в Москву, я надеюсь, что эта короткая поездка принесет свои плоды и поможет нашим предпринимателям.

Последние десять лет наша экономика находилась в глубоком застое. Грубо говоря, мы все эти годы стояли на месте и не развивались. Если мы говорим о влиянии транзита на экономику, то приведу лишь некоторые цифры. Если реализовать объемы грузоперевозок в полном объем, то это в процентном соотношении составит порядка пяти процентов. Другими словами, вместо нынешнего роста эстонской экономики в один процент, у нас вполне может быть пять-шесть процентов. Если удастся немного оживить транзитный сектор, то это дополнительные два-три процента, что тоже весьма неплохо.

Таким образом, все эти разговоры наших политических оппонентов, что экономику можно заставить расти и без транзита, никуда нас не приведут. Все, за исключением реформистов, видят, что после мирового экономического кризиса Эстония так и не сумела выплыть на поверхность и по-прежнему барахтается где-то посередине. А это, извините, непосредственно сказывается на пополняемости государственного кошелька и, соответственно, влияет на выплаты, пособия, инвестиции и другие сферы нашей жизни. Если бы все эти десять лет наш транзитный сектор процветал и работал на полную мощь, как это было когда-то, то сегодня нам бы не пришлось думать о том, где найти деньги на здравоохранение, зарплаты спасателям, полицейским и врачам и достойные пенсии нашим старикам.