Прерванный разговор. Интервью Елены Скульской с Энном Ветемаа

Сегодня, когда только что пришло трагическое известие, вспоминаются почему-то истории смешные; так бывает, когда речь идет о редчайшем человеке. Вот помню, как пришла в далекой юности к нему в Союз писателей, где он занимал высокую должность, и просила рекомендацию для публикации в московском журнале; Энн выслушал, взял стопку бланков Союза, подписал их все и разрешил от его имени писать любые рекомендации для любых публикаций!

Еще одна чудесная история, которую любил сам Энн Ветемаа и просил меня ее рассказывать. У меня бывает в гостях главный редактор петербургского журнала «Звезда» Андрей Арьев. И всякий раз во время ужина, из года в год, в какой-то момент он говорил:

– Подумать только, в соседнем подъезде живет один из самых моих любимых писателей – Энн Ветемаа... Так бы хотелось встретиться лично...

– Давай позвоним! – предлагала я.

– Нет-нет, неудобно, мы уже выпили, а тут классик, не надо.

Как-то после такого разговора я встретила во дворе Энна Ветемаа. Рассказала о том, что вчера за столом вспоминали его, чуть было не позвонили.

– В котором часу это было? – спрашивает Энн.

– Часов в десять вечера.

– Хорошо, что не позвонили! Я уже поужинал, выпил, знаешь ли. А тут главный редактор уважаемого журнала, неудобно бы получилось...

Несколько лет назад у нас с Энном состоялся разговор о литературе и судьбе, который я записала. Мне кажется, за прошедшие годы он не устарел. Мы сидели у Энна дома, заговорили о том, как в начале семидесятых Валерий Фокин инсценировал в «Современнике» роман Ветемаа «Монумент»; в главных ролях были заняты Константин Райкин и Зиновий Гердт. С этого момента и началась оглушительная слава молодого эстонского писателя.

– Энн, а как твой роман попал в «Современник»?

– Ты же знаешь, как начинаются все «Театральные романы»: открылась дверь вот этой самой моей таллиннской квартиры, где мы сейчас сидим, и вошел Валерий Фокин, сказал, что прочел «Монумент» и хочет его поставить. Я приехал на репетиции в Москву. Мне очень понравилось режиссерское решение: в первом ряду сидели гипсовые представители эстонского народа. Скульптуры, как и положено, помалкивали, а на сцене вялый и пьющий, но очень талантливый скульптор уступал первенство трезвому коллеге – прагматичному ремесленнику и карьеристу.

По Москве пронесся слух, что спектакль не выпустят, и вот на генеральную репетицию в зал стала пробираться молодежь – студенты, молодые артисты; зал был набит битком, когда подкатили милицейские фургоны, и юных поклонников «Монумента» выгнали взашей. Ни меня, ни гипсовых зрителей первого ряда не тронули. Состоялась премьера, еще несколько представлений, и спектакль таки закрыли. Выяснилось, что созданные мною образы порочат реальность. Тогда хитроумный Фокин отправился на некий металлический завод и взял у рабочих подписи под письмом, требующим разрешения спектакля на актуальную тему, волнующую души советских передовиков труда. Спектакль возобновили...