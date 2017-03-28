Летом граждане Финляндии смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Таллинна

Таллинская горуправа провела во вторник выездное заседание в помещениях посольства Республики Финляндия, где приняли решение о том, что в дни празднования 100-летия соседнего с нами государства - 9 и 10 июня - общественный транспорт Таллинна будет бесплатным и для граждан Финляндии.

Заседание проходило в здании посольства в связи с тем, что горуправа в полном составе была приглашена на завтрак послом Кирсти Наринен. Стороны во время встречи обменялись информацией о состоянии проектов сотрудничества Таллинна и Хельсинки, например, единого билета для проезда в общественном транспорте, мобильной парковки, проведения исследования окупаемости туннеля между двумя столицами и т.д, и обсудили вопросы, связанные с празднованием 100-летия Финского государства.

Кульминацией праздничных мероприятий станет большой совместный концерт в Таллинне, где выступят артисты из обеих стран. В Орловском замке на Маарьямяги откроется тематическая выставка, на фестивале гурме, который пройдет на улице Теллискиви, будут предложены блюда финской кухни, состоятся футбольный матч между командами двух стран и многое другое.