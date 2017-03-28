Филолог Михаил Трунин: почему я поддерживаю отдачу ребенка в эстонский детский сад

Должен признаться, что очень люблю радикальные суждения – особенно в прессе. Даже если кому-то они могут казаться антидемократичными или нелиберальными. Но в этой колонке я точно не хотел бы обсуждать, стоит что-то делать с русскими детскими садами или нет – в общем-то, и так понятно, что они никуда не денутся. Государство организует детские сады на деньги налогоплательщиков, и если треть населения, у которой есть некоторое консолидированное требование, платит те же налоги, что другие две трети, она имеет право ожидать выполнения этого требования. Это факт.

Другой факт – куда более неприятный: любые суждения о статусе и существовании русского языка и русского образования в Эстонии чудовищно идеологизированы и политизированы. Поэтому я хотел бы, насколько это возможно, абстрагироваться от политики и поговорить о собственном родительском опыте и о том, почему с моей точки зрения стоит отдавать ребенка в эстонский детский сад.

Несколько поразительных фактов

Даже самые неистовые защитники русского образования сходятся в том, что эстонский язык детям нужен и учить его нужно обязательно. Однако на деле эстонские выпускники русских школ в большинстве своем выучивают довольно посредственно. Сейчас я мало общаюсь со школьниками, но в университете с ужасом наблюдал и наблюдаю за тем, как в общем неглупые молодые люди, которые нашли в себе силы и желание продолжить учебу в вузе, зачастую оказываются в фактической изоляции от окружающей их университетской жизни именно в силу того, что попросту недостаточно владеют языком.

А ведь университет – это важное место, где человек проходит социализацию. Еще более чудовищная, на мой взгляд, вещь: зачастую изучать, например, русскую филологию местные выпускники решают не потому, что им это действительно интересно, а потому, что там есть возможность слушать часть курсов на родном языке. Сам видел, что любой серьезный курс на эстонском для таких студентов – это большой нескончаемый стресс. При этом и русских филологов из них не получается, потому что, повторюсь, их изначальный приоритет – не предмет изучения, а сам факт наличия родного языка в аудитории.

Далее: вот, например, в Таллинне носитель эстонского языка – каждый второй. При этом русскоязычный человек может здесь жить, зная от силы пять эстонских слов. Более того, без специальных усилий, предпринимаемых со стороны конкретного человека, здесь довольно трудно найти повседневную языковую практику. И чем человек старше, тем это сложнее.

Владение языком vs. культурная идентичность

И ведь более-менее понятно, как избежать этой ситуации. Познакомить ребенка с эстонским языком как можно скорее. Для меня совершенно необъяснимо, почему необходимость овладения эстонским языком, без сомнения, нужным любому жителю Эстонии для того, чтобы просто жить здесь полноценной жизнью, часто приравнивается к запрету быть русским? Для чего называть подобное принудительной ассимиляцией?