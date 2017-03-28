Нарвские школьники: многие считают, что Нарва - это пригород Петербурга

До этого в Академию искусств очень редко приезжали студенты из Нарвы, во многом из-за языковых проблем. Но на месте выяснилось, что все гораздо глубже.

"Я не могу говорить за всю Нарву, потому что мне такого права никто не дал, но по моим друзьям видно, что их родители думают, что мы - часть России, что мы пригород Санкт-Петербурга", - признается корреспонденту "Radar" учащийся в одной из местных школ восьмиклассник.

"Я не чувствую себя частью Эстонии, - говорит ученица 10 класса. - У меня много таких знакомых, которые после гимназии хотят уехать учиться в Питер, в Россию, потому что у них родной язык русский, у них есть российское гражданство и душа больше лежит к России".

О том, как справляются нарвские подростки с изучением эстонского языка и чувствуют ли они себя частью Эстонии, смотрите сегодня вечером в 20.00 в передаче "Radar" на Kanal 2.