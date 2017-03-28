Меэлис Пай: мне удалось предотвратить возможный ущерб в почти три миллиона евро

Как отметил Пай, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас был в курсе происходящего.

«Возможно, мне удалось помешать реализации схемы, с помощью которой, вероятно, на этапе проектирования хотели присвоить три миллиона евро», - сказал Пай BNS. По его словам, 10 января член правления Таллинского горхолла Вяйно Сарнет заключил трехстороннее соглашение с архитектурным бюро Allianss Arhitektid, Таллиннским горхоллом и архитектором Райне Карпом, которое давало право на проведение архитектурных работ Allianss Arhitektid. Пай отметил, что исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас был в курсе происходящего. «Ориентировочная стоимость архитектурных работ составляла 6,2-6,7 миллиона евро», - сообщил Пай.

«Когда на днях должно было состояться подписание договора с Allians, стоимость проекта составляла уже 9,4 миллиона, - сказал Пай. - Я отдал распоряжение аннулировать этот тендер. После чего произошли события, о которых все уже знают. Вся эта ситуация с договором - лишь уловка, чтобы отвести внимание. За всем этим стоит Вяйно Сарнет, а Таави Аас был в курсе происходящего», - сказал Пай.

По словам Пая, он всегда стоял на том, чтобы тендеры проводились открыто, чтобы все процедуры были прозрачными.

На вопрос о том, планирует ли он оспорить свое увольнение с поста художественного руководителя Горхолла, Пай ответил отрицательно.