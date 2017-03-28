Полиция ищет очевидцев произошедшего в Таллинне ДТП

Полиция ищет очевидцев произошедшего в Таллинне ДТПRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 28 марта 2017 г., 17:24Полиция. | ФОТО: Martin Ilustrumm.Сегодня в 9 часов на улице Сыле в Таллинне произошло ДТП. Полиция разыскивает очевидцев, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.По невыясненным причинам столкнулись легковые автомобили Fiat и Škoda белого цвета.В аварии никто не пострадал.Очевидцев ДТП просят связаться с полицией по инфотелефону 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.сыле таллиннПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ