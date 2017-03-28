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Полиция ищет очевидцев произошедшего в Таллинне ДТП

Rus.Postimees.ee
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Полиция. | ФОТО: Martin Ilustrumm.

Сегодня в 9 часов на улице Сыле в Таллинне произошло ДТП. Полиция разыскивает очевидцев, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.

По невыясненным причинам столкнулись легковые автомобили Fiat и Škoda белого цвета.

В аварии никто не пострадал.

Очевидцев ДТП просят связаться с полицией по инфотелефону 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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