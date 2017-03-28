Полиция задержала подозреваемых в совершении наркопреступлений и вымогательстве

По словам руководителя службы Центральной криминальной полиции Аго Лейса, собранные доказательства указывают на то, что целью обоих задержанных была поставка наркотических средств из Эстонии в Финляндию, чтобы получить таким образом криминальный доход. "В этом году полицейские задержали в Таллинне курьера, которого наняли данные лица. У курьера мы нашли в разных количествах амфетамин, кокаин и таблетки экстази. У нас есть основания полагать, что эти вещества были получены от задержанных на прошлой неделе лиц", – сказал Лейс.

Мужчины также подозреваются в вымогательстве. Согласно подозрению, в начале марта Максим и Андрей избили в центре Таллинна своего знакомого и заставили его сесть в машину. В машине они надели ему на голову мешок, продолжили его избивать и требовали заплатить 2000 евро. После этого подозреваемые оставили получившего травмы мужчину и автомобиль в центре Таллинна, пострадавший обратился за получением медицинской помощи к врачу.

По словам государственного прокурора Вахура Верте, прокуратура подала в суд ходатайство о взятии подозреваемых под стражу, которое суд удовлетворил. "Мы не исключаем, что в ходе ведения делопроизводства круг подозреваемых может расшириться", – сказал государственный прокурор и добавил, что за незаконным оборотом наркотических средств стоит получение легкого дохода и поэтому одной из целей уголовного дела является установление и изъятие криминального дохода.

На данный момент найдены и изъяты транспортные средства, которыми пользовались подозреваемые, а также более 5000 евро наличных. По словам государственного прокурора, немаловажно и то, что в результате обыска, помимо наркотических средств, было изъято и огнестрельное оружие. В конце прошлой недели следователи провели обыск в местах жительства подозреваемых и гаражах. Полицейскими были найдены различные наркотические вещества в большом количестве, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Так как у полиции есть основания полагать, что жертв задержанных мужчин может быть больше, то всех, у кого есть претензии к изображенным на фото мужчинам, просят сообщить об этом полиции по номеру 53 939 222.

Досудебное производство по уголовному делу ведет бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции, делопроизводством руководит Государственная прокуратура.