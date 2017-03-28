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Айвар Похлак переизбран президентом Эстонского футбольного союза

Sports.ee
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Айвар Похлак. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Во вторник, 28 марта, состоялся съезд Эстонского футбольного союза (ЭФС), на котором президентом организации был переизбран 54-летний Айвар Похлак.

Похлак был единственным кандидатом на этот пост, передает Soccernet.ee.

За кандидатуру Похлака, который возглавляет ЭФС с 2007 года, высказались 86 членов ЭФС. Голосов против и воздержавшихся не было, пишет rus.err.ee.

Таким образом, срок полномочий Похлака продлен до 2021 года.

В правление также вошли Тармо Лехисте, Теэт Ильвес, Ваапо Вахер, Прийт Пену, Марек Лемсалу, Эдуард Рыжов, Март Поом, Даниил Савицкий, Аре Альтрая и Анастасия Морковкина.

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