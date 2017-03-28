Инспекция окружающей среды начала уголовное расследование в связи с утечкой химикатов в Сонда

Уголовное дело начато в на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении по неосторожности требований к хранению химикалий и опасных отходов. Дело ведет Вируская окружная прокуратура.

В 16.21 в понедельник в центр тревоги поступило сообщение, что на железнодорожной станции в поселке Сонда из цистерны шедшего с завода в Кохтла-Ярве в Мууга грузового состава течет сольвент. Спасатели создали вокруг станции километровую защитную зону, из которой эвакуировали людей, железнодорожное движение было приостановлено. В 17.16 утечку из цистерны ликвидировали, вытекшее вещество покрыли пеной. Люди не пострадали.

Поезд продолжил движение в Мууга, но в 20.32 его остановили на грузовой станции в Тапа, поскольку на переездах Имасту и Тапа из другой цистерны этого же состава вновь стал вытекать сольвент. Вытекшее вещество быстро испарилось благодаря ветру. Спасатели закрыли протекающий вентиль и покрыли вытекшее вещество пеной.

Пресс-секретарь Eesti Raudtee Лийна Халлик сказала во вторник около полудня, что поезд все еще стоит в Тапа, где специалисты проверяют все 34 вагона, и после того, как выяснится, что все в порядке, поезд сможет двигаться дальше в Мууга.

Халлик добавила, что Eesti Raudtee вместе с владельцем груза EVR Cargo расследует причины утечки из цистерн, а инспекция окружающей среды исследует масштаб нанесенного окружающей среде ущерба.