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В парках Пыхья-Таллинна будут следить за порядком специальные смотрители

Rus.Postimees.ee
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Дорожки вдоль моря на таллиннской Штромке. | ФОТО: Pm

В Пыхья-Таллинне приступили к работе парковые смотрители, в чьи обязанности входит поддержание порядка на территории Штромки и Коплиского парка, а также оказание помощи их посетителям.

"Присутствие парковых смотрителей поможет предотвратить захват скамеек распивающими алкогольные напитки или употребляющими наркотики компаниями, соседство с которыми неприемлемо для других находящихся в парке людей. В парках все должны чувствовать себя в безопасности, в том числе пожилые люди и семьи с детьми, а парковые смотрители сделают все, чтобы отдых людей не был испорчен", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Он добавил, что прием на работу смотрителей поможет сократить расходы на устранение последствий вандализма и ремонт городского имущества. Тем более, что в этом году парковую зону Штромки и Коплиский парк ждет масштабная реконструкция - в том числе планируется также заменить скамейки, мусорные ящики и кабины для переодевания, пишет rus.err.ee.

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