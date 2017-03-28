В парках Пыхья-Таллинна будут следить за порядком специальные смотрители

"Присутствие парковых смотрителей поможет предотвратить захват скамеек распивающими алкогольные напитки или употребляющими наркотики компаниями, соседство с которыми неприемлемо для других находящихся в парке людей. В парках все должны чувствовать себя в безопасности, в том числе пожилые люди и семьи с детьми, а парковые смотрители сделают все, чтобы отдых людей не был испорчен", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Он добавил, что прием на работу смотрителей поможет сократить расходы на устранение последствий вандализма и ремонт городского имущества. Тем более, что в этом году парковую зону Штромки и Коплиский парк ждет масштабная реконструкция - в том числе планируется также заменить скамейки, мусорные ящики и кабины для переодевания, пишет rus.err.ee.