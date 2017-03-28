Рейнсалу: для борьбы с терроризмом нужно усилить инфообмен

"Терроризм не знает государственных границ, поэтому обмен информации в превенции терроризма жизненно важен. Для того, чтобы отправившиеся из Европы в Сирию и Ирак, а затем вернувшиеся оттуда террористы не избежали наказания, нужно увязать между собой собранные в этих странах улики, странам-членам ЕС следовало бы использовать все возможности для налаживания обмена данными организаций Eurojust и Europol и их сотрудничества", - передал пресс-релиз Министерства юстиции Эстонии слова Урмаса Рейнсалу.

Как отметил Рейнсалу, для борьбы с терроризмом нужно развивать доступ следователей и прокуроров к дигитальным уликам. Поскольку дигитальные улики могут располагаться вне юрисдикции государства, проводящего расследование, следует предусмотреть общие правила и условия для доступа к данным и организовать сотрудничество с частным сектором, чтобы установить, например, информацию, распространяющуюся по социальным сетям.

На встрече также шла речь о дигитальных уликах в борьбе с кибер-преступностью. "Развитие инфотехнологий предлагает нам огромное количество возможностей для улучшения нашей жизни, однако, к сожалению, точно так же растут и возможности преступников. Это значит, что и для борьбы с такими преступлениями нужно задействовать подобные ресурсы и создавать новые регуляции для накапливания дигитальных улик и обмена ими", - отметил Рейнсалу.