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Uber объявил, что свернет деятельность в одной из европейских стран

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Seth Wenig/AP

Американский сервис онлайн-вызова такси Uber прекратит свою деятельность на территории Дании из-за нового закона, регулирующего деятельность такси, заявил на пресс-конференции представитель Uber Nordic Кристьян Агербо.

По его словам, сервис перестанет работать с 18 апреля, также будет закрыт доступ к приложению, передает РБК.

Uber появился в стране в 2014 году. Сегодня на компанию работают около двух тысяч датских водителей, которые обслуживают примерно 300 тысяч клиентов, сообщает DR.dk. При этом, как и в других странах, в Дании у Uber возникли проблемы с местными властями, так как водители такси сервиса не соответствовали требованиям к таксомоторным перевозчикам, пишет newsru.com.

В этом феврале в Дании был принят закон, который обязывает Uber устанавливать счетчики на своих машинах, сенсоры на сиденьях, а также вести видеосъемку.

"Закон уже готов к подписанию, и мы должны принять эти условия, но мы не можем. Также не смогут пассажиры и водители. Поэтому мы решили закрыться", - заявил представитель Uber Nordic. Он отметил, что компания планирует оказать поддержку водителям, которые с ней сотрудничали, "позаботиться о них и помочь им обеспечить себя всем необходимым".

При этом, по словам Агебро, для Uber "это не обязательно прощание c Данией".

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