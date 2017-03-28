Страдающая от рака легких жительница Эстонии будет жить благодаря пожертвованиям

«Мой мир рухнул, когда 4 июля 2016 года у меня диагностировали рак легких последний стадии», - вспоминает обратившаяся за помощью женщина. До этого дня врачи лечили ее от поясничной боли с помощью всевозможных процедур, поскольку именно в этом видели проблему.

Действие назначенного врачом лекарства прекратилось в декабре. Единственная надежда была на новое лекарство, но Больничная касса не компенсировала его покупку. Месячная доза продлевающего жизнь лекарства под названием Tagrisso стоит более 3000 евро. По этой причине доктор Вивиан Эско посоветовала женщине обратиться за помощью в раковый фонд «Kingitud elu».

«Пару недель назад я получила от вас положительный ответ. Спасибо, спасибо, спасибо! Лечение только началось, а результаты будут видны чуть позже», - сообщила женщина в Facebook.

Информацию о том, как оказать помощь страдающим от рака людям, можно найти на домашней страничке фонда «Kingitud elu».