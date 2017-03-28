Microsoft обнародовала большое обновление Windows 10 до его официальной презентации

Ожидается, что официальная презентация обновления пройдет в апреле, однако желающие скачать и установить его на свои ПК могут сделать это уже сейчас, пишет newsru.com.

Как сообщает Neowin, на серверах Microsoft были выложены iso-файлы сборки Windows 10 15063 в 32-битной и 64-битной версиях. По данным источников The Verge, это финальная версия обновления Creators Update, однако компания пока не подтвердила это официально.

Для установки обновления пользователь может смонтировать образ и запустить файл setup.exe. По словам журналистов Neowin, они установили обновление на два разных ПК и в обоих случаях процесс прошел успешно.

Напомним, что основное внимание в обновлении Windows 10 Creators Update уделяется расширению творческих возможностей вообще и работе с 3D-контентом в частности. Например, с помощью смартфона с Windows 10 Creators Update можно будет легко снять 3D-объект как обычную фотографию, затем обработать "фото" в приложении Paint 3D, которое является частью Windows 10 Creators Update. После этого объект можно будет напечатать на 3D-принтере.

В других стандартных приложениях Windows, включая браузер Microsoft Edge и офисное приложение Power Point, также появится поддержка 3D и виртуальной реальности. Кроме того, в Windows 10 Creators Update будет интегрирована функция Beam, которая позволяет легко транслировать игровой процесс.