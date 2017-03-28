Эхо масштабного мошенничества: Больничную кассу ждет ревизия

"Требуется основательная и широкая ревизия Больничной кассы, требуются принципиальные перемены, чтобы в дальнейшем подобное не могло повториться. Требуется также знать, что во всем остальном здравоохранении все в порядке", - отметила Лаури в пресс-релизе.

По словам члена комиссии Рийгикогу по социальным делам Марис Лаури, непонятно, как могло случиться, что Больничной кассе годами предъявляли фальшивые счета и почему Больничная касса не отреагировала на выявленные факты.

"Денег всегда мало, особенно в здравоохранении. В последние месяцы медработники и больницы много говорили о дополнительных денежных средствах. А теперь выяснилось, что по крайней мере в какой-то части деньги ушли на сторону и множество людей из-за этого оказались оставшимися без помощи. Ели бы не было мошенничества, сколько бы людей получили помощь и какова была бы тогда потребность в финансах?" - ставит вопрос Лаури, по словам которой нельзя допускать, чтобы люди оставались без помощи, нельзя также и отмахиваться от ущерба, нанесенного честным медработникам и медучреждениям.

О скандале, в который оказалась вовлечена Больничная касса, стало известно после серии материалов передачи "Очевидец" на канале ETV. Журналистам удалось уличить несколько эстонских фирм в предоставлении Больничной кассе поддельных счетов: предполагается, что подобная мошенническая схема, при которой для пациента закупался дешевый товар, а в Больничную кассу отправлялись счета с указанием дорогостоящего товара, работала не первый год.