Парламент Шотландии поддержал начало референдума о независимости
28 марта 2017 г., 20:18
Парламент Шотландии проголосовал за проведение референдума о независимости. Об этом сообщает Reuters.
Парламент одобрил проведение референдума в конце 2018 года или в 2019-м, когда условия выхода Британии из Евросоюза станут более ясными.
Таким образом, парламент позволил первому министру королевства Николе Стерджен обратиться с этой инициативой в парламент Великобритании.
Ранее британский премьер Тереза Мэй предупредила о несвоевременности референдума в Шотландии.
В 2014 году также состоялся референдум о независимости Шотландии. Тогда более половины проголосовавших жителей королевства не поддержали выход из состава Великобритании.