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Парламент Шотландии поддержал начало референдума о независимости

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: CARLO ALLEGRI/REUTERS

Парламент Шотландии проголосовал за проведение референдума о независимости. Об этом сообщает Reuters.

Парламент одобрил проведение референдума в конце 2018 года или в 2019-м, когда условия выхода Британии из Евросоюза станут более ясными.

Таким образом, парламент позволил первому министру королевства Николе Стерджен обратиться с этой инициативой в парламент Великобритании.

Ранее британский премьер Тереза Мэй предупредила о несвоевременности референдума в Шотландии.

В 2014 году также состоялся референдум о независимости Шотландии. Тогда более половины проголосовавших жителей королевства не поддержали выход из состава Великобритании.

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