Студия Postimees: потерянная молодежь – где искать мотивацию?

Анастасия Пощкребнева и Артём Львов готовы рассказать, почему они утратили мотивацию к учебе и нигде не работали. В студию также приглашен Андрей Грицков, директор Таллиннской Школы обслуживания, на базе которой проходят бесплатные курсы по приобретению профессии для молодых людей, столкнувшихся с подобными проблемами.

Смотрите прямой эфир в среду, в 11.00! Позже беседа будет доступна в записи.

Что приводит молодежь к состоянию «ничегонеделания»?

Почему утрачивается мотивация?

Как преодолеть себя? Кто может в этом помочь?

Где искать себя и работу?

К сведению. По данным Департамента статистики (по состоянию на 1 марта 2017 года), в наиболее уязвимом положении на рынке труда Эстонии по-прежнему находится молодежь. Анализ ситуации в период с 2003 по 2015 гг. показывает, что безработным является каждый пятый молодой человек в возрасте от 15 до 29 лет с образованием не выше основной школы. В 2010 году этот показатель превышал 40%. Уровень безработицы среди молодых людей, получивших среднее образование, сократился к 2015 году до 8,8%. При этом 10% выпускников вузов тоже не имеют работы.