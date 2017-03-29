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Студия Postimees: потерянная молодежь – где искать мотивацию?

«Не хочу учиться, а хочу...?»

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ФОТО: Panthermedia/ Lev Dolgachov / Scanpix

В Эстонии около 30 000 молодых людей нигде не учатся, не работают и не посещают какие-либо курсы. В студию Postimees приглашены двое молодых людей, прошедших этот этап и пытающихся найти себя.

Анастасия Пощкребнева и Артём Львов готовы рассказать, почему они утратили мотивацию к учебе и нигде не работали. В студию также приглашен Андрей Грицков, директор Таллиннской Школы обслуживания, на базе которой проходят бесплатные курсы по приобретению профессии для молодых людей, столкнувшихся с подобными проблемами.

Смотрите прямой эфир в среду, в 11.00! Позже беседа будет доступна в записи.

  • Что приводит молодежь к состоянию «ничегонеделания»?
  • Почему утрачивается мотивация?
  • Как преодолеть себя? Кто может в этом помочь?
  • Где искать себя и работу?

К сведению. По данным Департамента статистики (по состоянию на 1 марта 2017 года), в наиболее уязвимом положении на рынке труда Эстонии по-прежнему находится молодежь. Анализ ситуации в период с 2003 по 2015 гг. показывает, что безработным является каждый пятый молодой человек в возрасте от 15 до 29 лет с образованием не выше основной школы. В 2010 году этот показатель превышал 40%. Уровень безработицы среди молодых людей, получивших среднее образование, сократился к 2015 году до 8,8%. При этом 10% выпускников вузов тоже не имеют работы.

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