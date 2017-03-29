Фирма предлагает зарплату в 9200 евро за проживание в роскошных апартаментах

Компания ищет кандидата, готового путешествовать по всему миру в течение трех месяцев и останавливаться в роскошных апартаментах. За это ему заплатят в общей сложности почти 28 000 евро, сообщает Reis со ссылкой на Telegraph.

Основная обязанность будущего сотрудника – делиться своими впечатлениями в социальных сетях.

Успешный кандидат сможет рассчитывать на ежемесячный оклад в размере 9200 евро в месяц, плюс командировочные в течение трех месяцев. Компания разрешает будущему сотруднику взять с собой попутчика, но ему придется платить за себя. Кандидаты, которые захотят взять с собой свою собаку, будут разочарованы: домашние животные не допускаются.

Чтобы получить работу мечты, необходимо до 30 марта отправить по адресу bestjobontheplanet@thirdhome.com минутный видеоролик, объясняющий, почему именно вас должны взять на работу.

В компании отметили, что кандидаты должны соответствовать строгим критериям, иметь опыт работы в социальных медиа, а также навыки фото и видеосъемки.