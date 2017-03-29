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Оставшийся без отцовского отпуска член правления предприятия подал в суд на государство

Rus.Postimees.ee
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Отец и ребенок. Фото иллюстративное. | ФОТО: Scanpix

Если отец является членом правления предприятия, то закон не предусматривает для него 10-дневный оплачиваемый отцовский отпуск. Столкнувшийся с такой юридической коллизией Антс Лусти, который является отцом пятерых детей, посчитал подобную ситуацию несправедливой и решил обратиться с жалобой в суд, пишет Rus.Err.

Лица, занимающие руководящие должности, попадают под юрисдикцию коммерческого права, которое не предусматривает никаких оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком, объясняет Департамента социального страхования.

За справедливостью Лусти обратился в Таллиннский административный суд.

Министр социальной защиты Кайя Ива признает, что законодательство в этой области действительно нуждается в поправках, которые ожидаются в самое ближайшее время.

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