Оставшийся без отцовского отпуска член правления предприятия подал в суд на государство

Если отец является членом правления предприятия, то закон не предусматривает для него 10-дневный оплачиваемый отцовский отпуск. Столкнувшийся с такой юридической коллизией Антс Лусти, который является отцом пятерых детей, посчитал подобную ситуацию несправедливой и решил обратиться с жалобой в суд, пишет Rus.Err.
Лица, занимающие руководящие должности, попадают под юрисдикцию коммерческого права, которое не предусматривает никаких оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком, объясняет Департамента социального страхования.
За справедливостью Лусти обратился в Таллиннский административный суд.
Министр социальной защиты Кайя Ива признает, что законодательство в этой области действительно нуждается в поправках, которые ожидаются в самое ближайшее время.