Оставшийся без отцовского отпуска член правления предприятия подал в суд на государство

Лица, занимающие руководящие должности, попадают под юрисдикцию коммерческого права, которое не предусматривает никаких оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком, объясняет Департамента социального страхования.

За справедливостью Лусти обратился в Таллиннский административный суд.

Министр социальной защиты Кайя Ива признает, что законодательство в этой области действительно нуждается в поправках, которые ожидаются в самое ближайшее время.