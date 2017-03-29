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Британия запустила процедуру выхода из Евросоюза

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: AP/SCANPIX

Великобритания запустила процедуру выхода из Евросоюза: Reuters сообщает о подписании премьером Терезой Мэй уведомления для властей ЕС.

Фотограф агентства видел письмо с подписью Мэй - формально, именно этот росчерк запускает первую такую процедуру в истории объединения государств. Переговоры должны продлиться два года, пишет Newsru.

В среду днем письмо Мэй должен доставить лично главе Евросовета Дональду Туску постпред Британии в ЕС Тим Барроу. Речь идет об уведомлении, которое должно быть сделано в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС. Русская служба ВВС уточняет, что произойдет это в 12:30 по Лондону (14:30 в Эстонии).

Случай Британии уникален, а грядущие переговоры станут испытанием на прочность для обеих сторон, отмечает Reuters.

В среду днем Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а после этого выступит в парламенте страны и расскажет депутатам, что она официально уведомила Брюссель о запуске процедуры брекзит, за что подданные страны проголосовали на референдуме 9 месяцев назад.

Канцелярия премьера распространила письменные ремарки из речи Мэй. В частности она призовет нацию объединиться и подчеркнет: "Я полна неистовой решимости заключить правильную сделку для каждого отдельного человека в этой стране".

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