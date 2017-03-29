Празднование дня рождения привело к условному сроку

В декабре прошлого года в волости Пихтла в деревне Няссума 12 молодых людей проникли на дачу, владелец которой живет в Финляндии, пишет Postimees со ссылкой на Saarte Hääl. Компания планировала отметить на даче день рождения.

Соседи вызвали на праздник полицию, некоторым молодым людям удалось сбежать, остальные были доставлены в участок Курессаре.

Вчера два совершеннолетних молодых человека, которые позволили употреблять алкоголь несовершеннолетним, были признаны виновными и приговорены к условному тюремного заключению.

Яансен Оргусаар был приговорен к трем месяцам условно с испытательным сроком в восемь месяцев. Также он должен оплатить расходы на производство в размере 825 евро.

Сандро Ыунпуу, на счету которого еще одно действующее уголовное наказание, приговорен к к шести месяцам условно с испытательным сроком в 18 месяцев. Также он должен выплатить судебные издержки в размере 801 евро.

Молодым людям запрещено употреблять алкоголь во время испытательного срока.